شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لمرشحى انتخابات النواب 2020.. أبرزها إقرار الذمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه في جلسات سابقة برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الثلثين وقوفا، تمهيداً لفتح باب الترشح للانتخابات.

ولكن ماهي المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب سواء بالنسبة للمترشحين علي النظام الفردي أو القوائم وكيفية تقديمها؟، نجيب عن ذلك في ضوء المادة 10 من القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020.

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الأتية :

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب و اسم هذا الحزب.

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إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقا للقانون.

إيصال إيداع بمبلغ 10 آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وحسب المادة القانونية، تنظم الهيئة الوطنية كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

ووفقا للقانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، تسري الأحكام المنصوص عليها فق الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم، علي أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 42 ألف جنية بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، و100 ألف جنية للقائمة المخصص لها 100 مقعد.