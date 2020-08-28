اليوم.. 9 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد مسارح القاهرة والإسكندرية، اليوم الجمعة، عروض ضمن برنامج البيت الفني للمسرح، حيث يستقبل المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء.

عرض "المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

ويستقبل مسرح الغد بالعجوزة في تمام السابعة مساء عرض"الحادثة" من تأليف لينين الرملي، بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، إخراج عمرو حسان.

وتستقبل قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة في السابعة والنصف مساء عرض "كأنك تراه" من تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل في السابعة مساء تعرض "أفراح القبة" من بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمة عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رءوف، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تعبير حركي المناضل عنتر، موسيقى أحمد نبيل، ملابس عبير بدراوي، ماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

وعلى مسرح ملك برمسيس في السابعة مساء تعرض "البخيل" عن نص موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبد الرحيم، منار عبد الحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبد الباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

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وعلى ساحة الهناجر بالأوبرا في السابعة والنصف مساء تعرض "الليلة الكبيرة" تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، إخراج صلاح السقا.

ويعرض بعدها مسرحية "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج عفيفي، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، إخراج أشرف حسني.

وعلى مسرح القاهرة للعرائس في السابعة والنصف مساء يعرض "فركش لما يكش" من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب.

وعلى مسرح متروبول في السابعة مساء يعرض "حواديت الأراجوز" من تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفى عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وائل عوض د، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.

ويشهد مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في الثامنة مساء عرض "رحلة سعيدة" بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي.

ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاته، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.​