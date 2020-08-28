اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس ١-٢، الجبل الأخضر)، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر الجمعة الموافق ٢٨-٨-٢٠٢٠ وحتى الرابعة فجر غد السبت ولمدة ١٢ ساعة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الانقطاع يرجع لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر الأمر الذي يستلزم معه تحويل مسار خط مياه قطر ٦٠٠ من شارع الخليفة مع شارع الطيران.

ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.​