أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. وتوجه تحذيرا مهما

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. وتوجه تحذيرا مهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، وشمال الصعيد يشهد طقسا مائلا للحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.

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وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة عبارة عن شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة على معظم البلاد.