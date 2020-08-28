أخبار مصر | 12 سيارة مياه للمستشفيات والأماكن الحيوية بمطروح بعد قطعها 36 ساعة (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة مطروح، إنه سيتم قطع المياه لمدة 36 ساعة عن مركز ومدينة الحمام والقرى السياحية في الساحل الشمالي، من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79، بسبب أعمال نقل خطوط المياه.

تابع "خالد"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "اخترنا يوم الاثنين 31 أغسطس الجارى لضعف الضغط على الخطوط في هذا التوقيت من قبل القرى السياحية، لافتا أن نسبة الإشغال بلغت 30 %".

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وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أنه سيتم دعم المناطق الحيوية من المستشفيات وأقسام الشرطة بـ12 سيارات مياه، مناشدا المواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه قبل بدء فترة الغلق.

وفي سياق منفصل، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الأولوية الأولى بالنسبة له توفير فرص عمل لشباب المحافظة، موضحًا أن فرص العمل تتوافر خلال فصل الصيف، وأن التخطيط العمراني الجديد للساحل الشمالي الغربي سياسهم في توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف "شعيب"، خلال حواره مع برنامج "الحدث اليوم"، الثلاثاء، أن محافظة مطروح بها سياحة داخلية أكثر منها سياحة خارجية، وهي محافظة جميلة وبكر ونظيفة ورخيصة، وجميع المصريين يرغبون في السفر إليها، لافتًا إلى أنهم انتظروا متابعة مؤشرات فيروس كورونا لاتخاذ قرار فتح الشواطئ.

وتابع محافظ مطروح، أن المؤشرات تُشير لتراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وفد يتم دراسة فتح الشواطئ خلال الفترة القادمة لاستغلال المتبقي من فصل الصيف.