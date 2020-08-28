شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يعقد ندوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برئاسة الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر الفرع، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مبادرة رحلة المليون بكلية الطب للتثقيف الصحي للسيدات بمركز شباب دمشير، حيث شملت الندوة التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وطريقة اكتشافه، والإجراءات والمراحل التي تمر بها السيدة وصولا للطرق السليمة للعلاج .

وعلى جانب من الندوة تم توقيع الكشف على 75 سيدة بالمجان وإحالة 10 لإجراء فحص الماموجرام بالمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى توعيه السيدات بموضوعات تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية، كما تم الإعلان عن الخدمات التي يقدمها الفرع للسيدات ومنها الخط الساخن 15115 لشكاوى المرأة.

حاضر في الندوة كل من الدكتورة منال ابو سمره أستاذ الاشعة بكلية الطب جامعة المنيا ومقرر الفرع والدكتور شنطوري إمام استشاري النساء والتوليد وعضو المجلس بالفرع، والسيد وجيه والدكتور نور على بكلية طب المنيا.