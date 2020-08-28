شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 لافتة إعلانية مخالفة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة في مركز الباجور. وتم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والرئيسية بالمدينة. وتمت إزالة 30 لافتة إعلانية مخالفة بشوارع المدينة. واكد خالد العرفى، رئيس مدينة الباجور، أن الحملات مستمرة بالتعاون مع مديرية الأمن لإعادة الانضباط لشوارع المدينة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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