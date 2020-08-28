شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طبيب حالة الطفل المولود بـ"عين واحدة" فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عز الدين أبو المعارف، رئيس قسم النساء فى مستشفى أرمنت، غرب محافظة الأقصر، إن ولادة طفل بعين واحدة، من الحالات النادرة التى حدثت معه، مشيرا أن هناك ولادة لبعض الأطفال بعيوب جينية فى التكوين، حيث خرج طفل من رحم والدته بعد 7 شهور حمل بعين واحدة وعيوب خلقية بالمخ والقلب والرئة، وشهدت مستشفى أرمنت غرب محافظة الأقصر، وفاة طفل ولد مصابا بعيوب خلقية فى المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة، وهو ما فسره الطبيب بأنه عيب جنينى فى التكوين.

وقال الدكتور محمد عز الدين، أخصائى نساء وتوليد ورئيس قسم النساء فى مستشفى أرمنت، إن حالة الطفل النادرة من المعروف طبياً أنه لا يستطيع أن يعيش أكثر من 24 ساعة بعد ولادته بتلك العيوب الخلقية، وهو ما حدث حيث توفى بعد ولادته بفترة قليلة.

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وأضاف الدكتور محمد عز الدين لـ"الخليج 365"، أن تلك الحالة من الشبه مستحيل أن يراها طبيب فى حياته، حيث أن الحالة تتابع معه من أوائل الحمل وفى شهور الحمل الخامس والسادس اشتبه بوجود عيب خلقى، حيث ظهر له المخ بجزء واحد وأرسلها لعمل أشعة رباعية الأبعاد وتأكد من تشخيصه، وظهر أن الحالة لم ينقسم المخ فيها إلى جزئين متساويين وهو ما نتج عنه وإندماج العينين فى بعض وظهروا كعين واحدة بعصب عين واحدة.

وأوضح الدكتور محمد عز الدين، أخصائى نساء وتوليد ورئيس قسم النساء فى مستشفى أرمنت، أنه قام يوم الأربعاء بإجراء عملية قيصرية لسيدة تدعى "ن ا" 28 عاما، بعد حملها لجنينها 7 أشهر، وذلك بعد الكشف عن تشوهات بالطفل، مضيفأ أن السيدة لديها ولدان، وفى الطفل الثالث تلاحظ وجود تشوهات مما استلزم ضرورة إجراء ولادة قيصرية له وتلاحظ وجود تشوهات بالرئتين، والقلب، وبعين واحدة تحمل "حدقتين" او ما يسمى بسواد العين، مضيفاً أن الطفل عاش لمدة 45 دقيقة، وسط حالة من الحزن من الأم، والتى دخلت فى موجة من الاكتئاب، مضيفا أن استمرار حالة الطفل على قيد الحياة شبه مستحيلة.