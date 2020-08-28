"كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث".. ورشة عمل بجامعة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث»، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة وهي مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة. وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 من خلال الفيديو كونفرانس، ويحاضر في ورشة العمل الدكتور محمد الشيمي الأستاذ بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة. وأوضح الدكتور محمد القصاص، أن تنظيم سلسلة ورش العمل يهدف إلى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته مما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا، وتناقش ورشة العمل عدة محاور منها: - كيفية البحث عن تخصص المجلة المناسب. - كيفية تحديد القيمة العلمية وقوة المجلة. Advertisements - كيفية مواجهة التكاليف العالية للنشر. -كيفية تحديد المدة التي تستغرقها المجلة لقبول ونشر البحث. وتتضمن فعاليات الورشة تدريب عملي على: 1. البحث داخل Scopus، Master Journal list، DOAJ، مواقع دور النشر العالمية. 2. الكشف عن مجلة وتحديد ما إذا كانت دولية أو محلية

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