شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: مستعدون لأول صلاة جمعة بعد توقف 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مديرية أوقاف الإسكندرية حالة استنفار تام على مستوى الادارات الفرعية لإستقبال أول صلاة جمعة غدا، بعد حرمان دام اكثر من 5 شهور بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، لـ«المصري اليوم» ان المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المصلين لاداء اول صلاة جمعة بعد حرمان 5 شهور بسبب الفيروس، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا ضم مديري الادارات الفرعية لتنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف.

وشدد على انه يتم السماح بأداء صلاة الجمعة فقط مع إستمرار غلق دورات المياة ودور المناسبات وحظر إقامة الجنازات وعقد القران والقاء الدروس، كما يتم التنببة على المصلين الالتزام بالاجراءات الاحترازية مثل الكمامة والسجادة وتوفير أجهزة كواشف حرارية ببعض المساجد.

ولفت إلى ان الوزير ارسل دعم لوجستي للمديرية بشكل خاص ممثل في طن صابون وكلور و٢٠٠ لتر سبريتو كثافة ٧٠% فضلا عن مطهرات ومواد نظافة كبيرة جرى توزيعها على الادارات.

وغن خطبة الجمعة، قال وكيل الوزارة انه سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بـ١٠ دقائق وتحديد مدة الخطبة بـ١٠ دقائق والإنصراف فور انتهاء الصلاة.

وارسل رسالة خاصة لاهالي الإسكندرية بهذة المناسبة مفادها انه يراهن على وعي وثقافة اهالي الإسكندرية وانجاح توجيهات الوزارة في هذا الشأن.

واضاف ان ثقة ووعي الإسكندرية رغم غلق المساجد خلال الشهور الماضية إلا انه تم تحصيل صكوك اضاحي بقيمة ١١ مليون و٢٥٠ الف جنيه مقابل ١٠ مليون و٢٥٠ الف جنيه بزيادة قدرها مليون جنيه.

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وعن عدد المساجد التي سيتم افتتاحها للصلاة غدا، قال انه سيتم فتح جميع المساجد التي بها ائمة معتمدين من وزارة الاوقاف وكذا المساجد التي لديها خطباء مكافأة من المعتمدين.