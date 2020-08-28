شكرا لقرائتكم خبر عن «مدعومة بـ500 جنيه».. وزير الرياضة يكشف تفاصيل مبادرة «دراجتك صحتك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم الرياضة اليومية في حياة المواطن، ولهذا تم تدشين مبادرة «دراجتك صحتك» بدعم من القيادة السياسية.

وأضاف «صبحي» خلال حواره إلى برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، مساء الخميس، أن الوزارة فكرت في شكل الدراجات الخاصة بالمبادرة وأسعارها ودرست الأمر مع الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي للتعرف على أنواع الدراجات حتى تصبح مقاربة للدراجات الأصلية، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي بشراكة مع جهات منها بنك القاهرة والبنك الأهلي.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه تم الاطلاع على عينات عديدة من الدراجات إلى أن تم اختيار الدراجة الجبلية والدراجة الهجين ضمن المبادرة، كما تم الاتفاق على تصنيع 2400 وتجميعها في هيئة التصنيع، مشيرًا إلى أن العجلة مدعومة بمبلغ 500 جنيه وثمنها يكلف الوزارة 2400 ويتم بيعها بـ1900 جنيه.

ولفت «صبحي» إلى أنه عقب الإعلان عن المبادرة والـ1400 دراجة جديدة دخل على بوابة الشباب والرياضة أكثر من 2 مليون مواطن ويتم توزيع الدراجات حاليًا، موضحًا أنه لا يوجد أي شروط للحصول على الدراجة بل أن الفرد يسجل فقط عبر بوابة الوزارة ويقدم الطلب للحصول عليها.

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