شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أول صلاة جمعة منذ كورونا.. «البحيرة» تناشد المصلين الالتزام بالاجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير جميع المساجد التى ستشهد صلاة الجمعة، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، وتحديد أماكن المصلين بها، ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم.

وناشدت المحافظة ومديرية الأوقاف بالبحيرة، فى بيان صادر عن المحافظة، جميع المصلين التعاون والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المحددة ضد فيروس كورونا المستجد حرصا على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف المحافظ بضرورة توعية المصلين بالحضور إلى المساجد مرتدين الكمامات، ومعهم سجادات الصلاة الخاصة بهم، واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، ونشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأضاف الشيخ محمد العريني، وكيل وزارة أوقاف البحيرة، أنه تم تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية لأئمة المساجد، كما تم متابعة عمليات تعقيم وتطهير وتجهيز ووضع علامات التباعد المساجد.

أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعداداًا لصلاة الجمعة

أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعداداًا لصلاة الجمعة

أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعداداًا لصلاة الجمعة

أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعداداًا لصلاة الجمعة

أعمال تطهير وتعقيم المساجد استعداداًا لصلاة الجمعة