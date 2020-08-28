شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات: 27 ألف مواطن سجلوا على بوابة مصر الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان أكثر من 27 ألف مواطن قاموا بالتسجيل على بوابة مصر الرقمية للحصول على الخدمات الإلكترونية حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع على قناة DMC، أن إعلان وزير الاتصالات لإطلاق خدمات مصر الرقمية سيكون تجريبيا على مستوى الجمهورية، وأنه تم مراجعة كافة الخدمات الخاصة للحصول على رخصة المرور عبر بوابة مصر الرقمية، مضيفا أننا رصدنا بعض الصعوبات في التسجيل وجارى وضع الحلول لها، مؤكدا أن هناك الفين معاملة إلكترونية تتعلق ببطاقة التموين خلال يوم واحد على بوابة مصر الرقمية.

وأشار نائب الوزير إلى أن أكثر من 3 آلاف مواطن قاموا بالتسجيل اليوم على بوابة مصر الرقمية، وان هناك بعض الصعوبات في التسجيل على بوابة مصر الرقمية، وجاري وضع حلول لها، وان هناك ما يزيد عن الفين معاملة إلكترونية تتعلق ببطاقات التموين خلال يوم واحد على البوابة الرقمية، مضيفا انه سيتم إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر البوابة الرقمية قريبًا.

وفي وقت سابق، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس «شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية»، وجود تعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية لتقديم الخدمات المالية وتنفيذها إلكترونيا مثل خدمات الضرائب والجمارك، مؤكدًا إن حياة المواطن ستتغير مع اكتمال خدمات التحول الرقمي «بوابة مصر الرقمية» حيث سيشعر بتساوي جميع الخدمات لجميع المواطنين، واختفاء فكرة الواسطة مع وضوح الإجراءات، وكذلك وجود آلية واضحة ليقدم من خلالها المواطن رأيه أو شكواه وهو ما يزيد من الثقة بين المواطن والحكومة، كما توفر الخدمات الرقمية الوقت والمجهود وتكاليف الانتقالات التي يقوم بها المواطن للحصول على الخدمات حيث سيحصل على الخدمة مهما كان المكان الذي يتواجد فيه، كذلك تحقيق الشمول المالي للمواطن من خلال ارتباطه بالبنوك، والشفافية بين المواطن والحكومة، كما أن وجود قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، واستحقاقات التأمين الصحي.

وعن استجابة الموظف لعمليات التحول الرقمي، أكد «سرحان» أن الاحتياج هو ما يحقق هذه الاستجابة، فالحكومة تقدم تدريب وحوافز للعاملين المستخدمين للأنظمة الحديثة، وهو ما يرفع من مستوى أدائهم ومهاراتهم لتتناسب مع سوق العمل، والمحك القادم والصعب هو إتاحة تلك الخدمات بطريقة سهلة للمواطنين وقياس مدى الرضاء عن الخدمة من خلال الاستقصاء بصفة دورية، متوقعا أن تكون نسبة الرضا عن الخدمات الجديدة 50 أو 60% تتزايد تدريجيا، وخلال هذا الوقت تقوم الحكومة بالتعديلات وتسمح للناس بتغيير ثقافاتها لتعتاد الأنظمة الجديدة لتصل بعد ذلك نسبة الرضا إلى 90 أو 95% وهو ما نطلق علية درجة الامتياز.

وأشار «سرحان» خلال حديثه إلى دور إي فاينانس في مساعدة المنشآت المالية في التحول الرقمي «بوابة مصر الرقمية»، كما كانت أول شركة للمدفوعات تعمل مع الحكومة، وأول مركز يربط بين الحكومة والبنوك والبنك المركزي من الجهة الأخرى، وعلى مدار 12 عاما أصبحت إي فاينانس الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية في الدفع والتحصيل وحلقة الوصل بينها وبين البنوك التجارية والبنك المركزي.

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