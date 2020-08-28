شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث مع المجتمع المدني حل مشكلة الكلاب الضالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء الخميس، سناء عادل عزيز واصف، احدي ممثلات المجتمع المدني، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لحل مشكلة الكلاب الضالة بالشوارع عن طريق إجراء عمليات تعقيم لايقاف التناسل وخاصة للاناث وكذلك تعقيم الكلاب ضد السعار مع وضع علامة بالأذن لبيان حالة الكلب بأنه آمن.
وتم بحث تخصيص مكان للجمعية حيث انها غير هادفة للربح بمنطقة السفاري بشرم الشيخ لاستغلاله لايواء بعض الكلاب الضالة.
يشار إلى أن الجمعية قامت بعمل 95 عملية جراحية لتعقيم الكلاب خلال ثلاثة أشهر 88 عملية منهم إناث عن طريق أطباء بيطريين بشرم الشيخ بالتعاون مع جمعية إيساف بالقاهرة والجهاز التنفيذي بالمحافظة والطب البيطري بجنوب سيناء حيث تم الاستعانة بصيادين كلاب متخصصين.
وجرى التشاور حول استمرار تلك العمليات ومنع قتل الكلاب في مدينة السلام شرم الشيخ للحفاظ على المظهر الحضاري امام دول العالم.
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