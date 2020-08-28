شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تتوصل لاتفاق مع «التأمين الاجتماعي» لصرف العلاوات الخمس للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه أجرى اتصالا تليفونيا باللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص العلاوات الخمس للمحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وتم الاتفاق على أن يقوم كل الزملاء الخاضعين لشروط الاستحقاق والراغبين في الاستعلام عن استحقاقهم بالدخول على موقع الهيئة للتأكد من وجود أسمائهم.

وطلب نقيب الصحفيين من أي زميل لم يجد اسمه رغم توافر شروط الاستحقاق، أن يقوم بإرسال بياناته على «الواتس آب» على الأرقام التالية الخاصة به وبمكتبه بالنقابة لتدارك الخطأ فوريا حسب الاتفاق مع السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

01001484954، 01001707220، 01280992299