7 مشروعات لتطوير العشوائيات بالقاهرة وفرت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة القاهرة من إنشاء عددا من مشاريع تطوير العشوائيات وافتتحتها بالفعل، وسكنت بعضها وجار استكمال تسكين المتبقى، حيث وفرت 7 مشروعات أماكن بديلة لسكان المناطق العشوائية التى تم تطويرها ونقل سكانها من 50 % من مساحة العاصمة. ويستعرض الخليج 365 المشاريع التي تم إنشاؤها فى العاصمة: 1- تقع الـ7 مشروعات على مساحة 145 فدانا . 2 - وفرت تلك المشروعات 25049 وحدة سكنية تم توزيعها بدون مقابل للسكان. 3- مشروع المحروسة 1 به 3229 وحدة سكنية انتهى إنشاؤه بالكامل وتم فرش وحداته وتسكين معظمه. Advertisements 4- مشروع المحروسة 2 يضم 1608 وحدات سكنية وجار تسكينه. 5- مشروع أهالينا1 يوفر 1064 وحدة سكنية وتم تسكينه. 6- مشروع روضة السيدة 1 يضم 816 وتم الانتهاء من إنشائه وفرشه بالكامل وتسكينه. 7- مشروع الأسمرات 3 به 7440 وحدة سكنية افتتحه الرئيس ويتم تسكينه الآن بعد فرش الوحدات. 8- مشروعا الأسمرات 1 و2 تم تسكينهما بالكامل وبهما أكثر من 11 ألف وحدة.

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