قادمة من الخليج.. الأرصاد: رطوبة وموجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر مصر بموجة حارة خلال الأسبوع المقبل، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من غد الجمعة، وتستمر حتي منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضحت الهيئة، أن فترة تأثير الموجة الحارة ستكون من (السبت إلى الثلاثاء) تكون ذروتها الأحد والاثنين ولا تخلو من الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مما يجعل الجو شديدة الحرارة.
وأضافت أن ذلك يرجع إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبة الجزيرة العربية على جميع الأنحاء يرافقها مرتفع علوي يعمل علي زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من أن درجات الحرارة تتعدى 40 درجة على القاهرة.
وشددت الهيئة، على أنها ستتابع التحديثات خلال الفترة المقبلة، وستوافي الجمهور بدرجات الحرارة خلال الموجة الحارة تبعا لتسجيلات المحطات التابعة لها.
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