برلماني يكشف أسباب تزايد أعداد الإصابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى الزيادة مرة أخرى، موضحًا أنها جاءت نتيجة حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية من جانب عدد كبير من المواطنين.

وأشار خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان نص "ساعة طب"، إلى أن الـ"الكوفاكس"، وهي مبادرة تعاونية جديدة ممولة من دول مختلفة وصناديق اقتصادية للبحوث تعمل على إنتاج تسعة أمصال على مستوى العالم.

وأضاف، أن المبادرة تضمن الأمان والتأثير للأمصال التي تعمل عليها هدفها إنتاج ٢ مليار وحدة في نهاية ٢٠٢١، توزع بعدالة على كل دول العالم بسعر لايزيد عن ٣ دولار فقط، مشيرًا إلى أن هناك نتائج جيدة لعدد كبير من الأمصال التي وصلت لمراحل متقدمة من التجارب السريرية.