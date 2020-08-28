ضبط مدير مخبز استولى على 23 ألف جنيه من أموال الدعم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مدير مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم. وكشفت التحريات عن تصرف المتهم في 4٫250 طن دقيق بلدي مُدعم استخراج 82% قدرت بحوالي 23٫162 جنيه من خلال بيعها بالسوق السوداء. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم التموين.

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