سقوط مدير مخزن بـ17 ألف طن أعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت شرطة التموين بالشرقية، المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمركز بلبيس. وبلغ إجمالي المضبوطات 17 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم التموين.

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