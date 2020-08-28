أخبار مصر | محمد موسى: السيسي أنقذ المصريين من قنبلة العشوائيات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: السيسي أنقذ المصريين من قنبلة العشوائيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ المصريين من قنبلة العشوائيات.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، على مدى عقود طويلة، ظلت العشوائيات سبة فى جبين مصر، وجريمة يتحملها كل مسئول، ليعيش أكثر من 15 مليون مصرى حياة غير آدمية داخل عشش من الخشب والصفيح، والكرتون وعاش سكان العشوائيات حياة أقسى من الموت ذاته، كل ما حولهم يثير الهم والغم والكرب.

وتابع الإعلامي: أخيرا نزعت مصر عن نفسها هذا العار، فخلال السنوات الست الأخيرة تصدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسم وحزم لملف العشوائيات، وأنقذ المصريين من قنبلة كادت أن تنفجر أي لحظة، فمن مشروع الأسمرات إلى بشاير الخير مرورا بمنطقة العسال بشبرا.. إلخ، عاش المصري حياة كريمة لم يكن يعهدها من قبل.

وفي سياق منفصل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار جاهزية الدولة للتعامل مع أية مراحل مستقبلية من فيروس كورونا.

وتناول الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار.

واستعرض الاجتماع كافة جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية.

ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة مع الأشقاء الأفارقة.