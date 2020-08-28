أخبار مصر | استغاثة.. محمد السيد: صدرت لنا قرارات تعيين معيدين بالجامعة ولم تنفذ.. فيديو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر استغاثة.. محمد السيد: صدرت لنا قرارات تعيين معيدين بالجامعة ولم تنفذ.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم شابان من خريجي كلية الآداب بجامعة سوهاج عام 2018، بشكاوى لبرنامج "خط أحمر"، من أجل مخاطبة المسئولين للنظر في صدور قرار بتعيينهما معيدين في الكلية، ولم يتم تنفيذ القرار.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما تخرج محمد السيد علي في كلية الأداب قسم الآثار الإسلامية، ومحمد السيد محمد في قسم الآثار المصرية، وذلك بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وأخبرتهم كلية الأداب باختيارهم كمعيدين لتفوقهم، وتوجها للجامعة لملء الاستمارات اللازمة لذلك.

يقول محمد السيد محمد، إنه وزميله تفاجأ بإيقاف قرار تعيينهما دون ذكر أسباب واضحة، مناشدا وزير التعليم العالي بالنظر في شكواهما.

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من جانبه ناشد الإعلامي محمد موسى، وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، بالنظر في أمر شكوى الشابين، من أجل الحفاظ على مستقبلهما. وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ المصريين من قنبلة العشوائيات.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، على مدى عقود طويلة، ظلت العشوائيات سبة فى جبين مصر، وجريمة يتحملها كل مسئول، ليعيش أكثر من 15 مليون مصرى حياة غير آدمية داخل عشش من الخشب والصفيح، والكرتون وعاش سكان العشوائيات حياة أقسى من الموت ذاته، كل ما حولهم يثير الهم والغم والكرب.