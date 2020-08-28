أخبار مصر | محمد موسى: خطاب وزير التعليم العالي ساعد المواطنين على تخطي أزمة كورونا (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى الارتقاء وتطوير العملية التعليمية في مصر، لافتا أنه يحمل على عاقته منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية كيفية بناء طالب متميز ومتكامل.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وجدنا في عهدة تدشين العديد من الجماعات الأهلية مثل (الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة).

وتابع الإعلامي: خطاب الدكتور خالد عبدالغفار للمواطنين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كان رصين ساعد المواطنين على مواجهة هذه الجائحة العالمية بجرأة وعلم.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والممولة من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.

ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.

وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.

و‎للمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة نيوتن مشرفة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني، وللاطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات.