أخبار مصر | محمد موسى: محافظ الدقهلية مسؤول بدرجة إنسان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: محافظ الدقهلية مسؤول بدرجة إنسان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، مسؤول بدرجة إنسان، وهو ما تدل عليه مواقفه وأفعاله في المحافظة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن محافظ الدقهلية أثناء إحدى جولاته في شوارع المحافظة، صادفه أحد المواطنين يشكو من مياه بيضاء على عينيه ويحتاج لإجراء عملية جراحية سريعة.

وتابع الإعلامي: "محافظ الدقهلية كلّف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي، بسرعة إجراء العملية الجراحية للمواطن، وتم نقل المواطن لمستشفى العيون في المنصورة بإسعاف خاص".

وأوضح محمد موسى، أن محافظ الدقهلية لم يكتف بتوجيهاته فقط، إنما كان يتابع حالة المريض بنفسه، فهو "رجل يعمل بكل جد وحب وضمير".

Advertisements

وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في تنفيذ رؤية وخطة مصر 2020، وما يبذله من مشروعات كبيرة في مختلف القطاعات بالمحافظة.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، محافظ الدقهلية يسعى دائما أن يكون بجوار المواطن لخدمته بأقصي جهد وظهر هذا من خلال اللافتات التى تصدر منه مثل تجديد وإعادة هيكلة دورا المياه بالشوارع وهذه من الأشياء التى يراها البعض بسيطة لكن في مضمونها كبيرة لأنها تخدم مواطنين الموجودين في الشوارع.

وتابع: "الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أجرى جولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية لتنفيذ التطوير الشامل، ورفع كفاءة 25 من دورات المياه العمومية للمواطنين بالحدائق والميادين والشوارع بنطاق مدينة المنصورة لافتا أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة طموحة لرفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بنطاق الوحدات المحلية لحي شرق، وحي غرب المنصورة بهدف تحقيق رضاء المواطنين.

وأشار موسى إلى لفتة إنسانية حدثت من الدكتور أيمن مختار أثناء جولته ميدانية بنطاق مركز ومدينة ميت سلسيل حيث تصادف وجود مواطن عنده مياه بيضاء ويحتاج لإجراء عملية وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة إجراء عملية "مياه بيضاء فى العين" لهذا المواطن وتم نقله لمستشفى العيون بالمنصورة بإسعاف خاص وإجراء العملية وتابع حالته حتى تماثله للشفاء، مضيف: "ده الحقيقة المحافظ اللي يستحق موقعه لأنه بيحط المواطن في المقام الأول".