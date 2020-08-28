أخبار مصر | أمين "السياحة العالمية" عن الإجراءات الاحترازية بمصر: "ليست مؤقتة" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمين "السياحة العالمية" عن الإجراءات الاحترازية بمصر: "ليست مؤقتة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طلب منه حضور المجلس التنفيذي بجورجيا، بحضور وزراء سياحة العالم، كما وجه العناني دعوة له ولوزراء العالم لحضور مؤتمر عالمي في مصر عن كيفية عودة السياحة.

وأضاف "العناني"، أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكوتشيفيلي، قال إن الإجراءات الاحترازية في مصر والتي يتم تطبيقها في الفنادق ليست إجراءات وقتية وقت الزيارة، وإنما هي يتم تطبيقها بدقة في كل الأوقات ودون استثناءات.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن شهادة بولوكوتشيفيلي، وغيره من الرواد الذين يزورون مصر أهم من كلامنا نحن، حيث أنهم أطراف محايدة، وبالفعل حازت الإجراءات المصرية على رضاهم التام.

في سياق منفصل، أعلن وزير السياحة والآثار جهوزية متحفي شرم الشيخ، وكفر الشيخ للافتتاح في شهر أكتوبر المقبل، وكذلك جاهزية تنفيذ نقل المومياوات الملكية من مقرها المؤقت في المتحف المصري بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ولكن هناك أسباب تدعو لتأجيل الموكب.

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وأضاف "العناني"، عبر فيديو التقطته كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن أمين منظمة السياحة العالمية، قال له، لو أن هذا الموكب تم في الظروف الحالية فلن يحدث الضجة المطلوبة سياحيًا، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم في أجواء تسمح بتواجد أعداد كبير دون أقنعة واقية أو تباعد اجتماعي.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن أمين منظمة السياحة العالمية قال إنه سيكون متواجدًا مع وفد كبير لحضور الموكب، وكذلك عدد من الشخصيات العالمية الرسمية، لذا كان من الضروري تأجيل الموكب حتى تكون الظروف مواتية، ولما بعد مرور أزمة كورونا كاملة.

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن العمل الأساسي للوزارة هو الحفاظ على آثار مصر أيًا كان عصرها أو عمرها، وأي تعدي على الأثر له عقوبته كبيرة في القانون، ولا يستطيع أحد المساس بأثر في مصر، بأي شكل أيًا كان.

وأكد العناني أن أي كوبري أو مشروع يتم الحصول على موافقة الأثار أولًا بأن المنطقة ليس فيها أثر، ولكن هناك بعض الغيورين على تراث مصر، يحتسب كل قديم أثر، ولكن تسجيل الأثر له قواعد وأسس ومحددات معروفة، ونحن نسجل كل ما يرقي للتسجيل طبقًا للقانون.