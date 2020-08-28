أخبار مصر | محمد موسى: محافظ الدقهلية رجل نشيط وصاحب همة (فيدييو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: محافظ الدقهلية رجل نشيط وصاحب همة (فيدييو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لا يقل نشاطا ولا همة عما يفعله محافظ كفر الشيخ.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن محافظ الدقهلية أشرف بنفسه على رفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بالحدائق والميادين والشوارع في حي شرق وغرب المنصورة، وهو أمر مهم لكل رجل وسيدة وطفل.

وتابع الإعلامي: "محافظ الدقهلية عامل شغل محترم، بيحاول يكون جنب المواطن دايما، ويقدم مصلحة أبناء المحافظة، ودا واضح من خلال اللفتات اللي بتظهر منه، مثل خدمات تطوير دورات المياه".

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وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في تنفيذ رؤية وخطة مصر 2020، وما يبذله من مشروعات كبيرة في ممخنلف القطاعات بالمحافظة.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، محافظ الدقهلية يسعى دائما أن يكون بجوار المواطن لخدمته بأقصي جهد وظهر هذا من خلال اللافتات التي تصدر منه مثل تجديد وإعادة هيكلة دورا المياه بالشوارع وهذه من الأشياء التي يراها البعض بسيطة لكن في مضمونها كبيرة لأنها تخدم مواطنين الموجودين في الشوارع.

وتابع الإعلامي: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أجرى جولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية لتنفيذ التطوير الشامل، ورفع كفاءة 25 من دورات المياه العمومية للمواطنين بالحدائق والميادين والشوارع بنطاق مدينة المنصورة لافتا أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة طموحة لرفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بنطاق الوحدات المحلية لحي شرق، وحي غرب المنصورة بهدف تحقيق رضاء المواطنين.

وأشار إلى لفتة إنسانية حدثت من الدكتور أيمن مختار، أثناء جولته ميدانية بنطاق مركز ومدينة ميت سلسيل حيث تصادف وجود مواطن عنده مياه بيضاء ويحتاج لإجراء عملية وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة إجراء عملية "مياه بيضاء فى العين" لهذا المواطن وتم نقله لمستشفى العيون بالمنصورة بإسعاف خاص وإجراء العملية وتابع حالته حتى تماثله للشفاء، مضيف: "ده الحقيقة المحافظ اللي يستحق موقعه لأنه بيحط المواطن في المقام الأول".