أخبار مصر | محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة بشأن التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة بشأن التصالح في مخالفات البناء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستجابة أهالي المحافظة واقبالهم بشكل كبير على المراكز التكنولوجية المخصصة للتصالح في مخالفات البناء.

وقال "نور الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الدولة قامت بمد فترة استقبال التصالح في مخالفات البناء من 15 أغسطس الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل، كما تم تخفيض رسوم التصالح في بعض القرى من 25 إلى 40%.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالموظفين المسئولين عن منظومة التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ، لما قدموه من مجهود كبير أثناء تعاملهم مع المواطنين في هذا الشأن، حيث يواصلون عملهم حتى بعد مواعيد العمل الرسمية وكذلك في أيام الأجازات.

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وفي سياق منفصل، استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس قضايا الدوله الامين العام في ديوان عام المحافظة، لافتتاح المقر الجديد لفرع الهيئة بمركز الحامول بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المستشار السيد أبوكيلة، نائب رئيس الهيئة، ورئيس فرع كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ويحضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.