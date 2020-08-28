أخبار مصر | محافظ كفرالشيخ: رسوم التصالح التي يدفعها المخالف ستعود إليه مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظ كفرالشيخ: رسوم التصالح التي يدفعها المخالف ستعود إليه مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المواطنين المخالفين في البناء ولم يتقدموا لدفع رسوم التصالح، ستشملهم عمليات الإزالة.



وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحافظة شنت حملة لإزالة مخالفات البناء، بالتعاون مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.