أخبار مصر | "الكهرباء" تكشف عن مشاريع الربط مع دول الجوار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الكهرباء" تكشف عن مشاريع الربط مع دول الجوار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الدولة تشهد طفرة كبيرة في البنية التحتية ما يتطلب تطوير الشكبات الكهربائية وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتا أن المشروعات التنموية والتوسعات الداخلية تتم على وتيرة مستقرة، نظرًا لتوافر الكهرباء.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، القيادة السياسية تستهدف أن تكون مصر دولة محورية في تبادل الطاقة مع دول الجوار، مضيفا: "نعمل على ربط الخطوط الكهربائية مع دول الجوار، للاستعانة بها في فترات العجز"، موضحا أن مصر لديها خطوط ربط كهربائية مع الأردن يصل إلى 450 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم لزيادة الربط.

أضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "لدينا أيضا خط ربط كهربائية مع ليبيا والسودان للتبادل 70 ميجا وات، ومشروع كهربائي بين مصر واليونان، لافتا أن مصر تتمتع بالعديد من الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المتميز.

"الكهرباء" تتابع خطط التطوير

وفي سياق منفصل، إستمرارًا للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة ف أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع البحر الأحمر، والذي يبلغ عدد المشتركين به حوالي (240 ألف) مشترك، ويضم حوالى 12 مركزا وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 تنفيذ أعمال توسع، واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه، كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 110 متر موصلات جهد منخفض.

- 36943 كجم موصلات جهد متوسط.

- 15751 متر كابلات جهد منخفض.

- 43634 متر كابلات جهد متوسط.

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- 424 عامود جهد متوسط.

- 8 محولات قدرات مختلفه.

- 10 أكشاك كاملة بالمحول.

- 7 موزع حلقي .

- 5 صندوق توزيع جهد منخفض.

- 1 كبينة ولوحة توزيع.

- 3 سكينة ثلاثية.

- 1 خلية جهد متوسط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد حوالى 600 محضر بقيمة تصل إلى حوالي 2،3 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية. وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مشددا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.