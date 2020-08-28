أخبار مصر | محمد موسى: هشام عز العرب له بصمة كبيرة في تطوير CIB (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: هشام عز العرب له بصمة كبيرة في تطوير CIB (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد موسى، إن هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، أحد القيادات المصرفية المتميزة، وله بصمة كبيرة في تطوير البنك.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن "عز العرب رجل مصرفي عالمي، وفيه رؤساء دول يعرفوه، لأن متميز جدا، والدليل أن البنك فاز بجائزة أفضل بنك إقليمي على مستوى شمال قارة إفريقيا لعام 2020.

وتابع الإعلامي: مجلة "فريكان بانكر" أعلنت فوز البنك التجاري الدولي CIB بجائزة أفضل بنك إقليمي على مستوى شمال قارة إفريقيا لعام 2020.

يذكر أنه تم الإعلان عن الفائزين في نسخة 2020 من جوائز "أفريك بانكر" الثلاثاء الماضي في حفل توزيع جوائز افتراضي.

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وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك قناة السويس، بقيادة حسين الرفاعي، شهد نقلة كبيرة من الخسارة للربحية، لافتا إلى أن هناك شغل عالي يتم على أرض الواقع لتشجيع المستثمرين المصريين وعنوانه هو أن القطاع المصرفي شايل البلد بشكل ممتاز".

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن شركة "سيتي ايدج العقارية" أعلنت عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، دعما لتوجه الدولة لتوفير تسهيلات على المواطنين في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط في مجال التمويل العقاري.

وأضاف موسى، أن ذلك جاء في إطار دعم منظومة الإسكان والقطاع العقاري في مصر وتوفير أفضل فرص للتمويل العقاري لعملائها، حيث شهد توقيع البروتوكول المصرفي حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وأشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، ومحمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وحسن نصر المدير المالي لشركة "سيتي ايدج"، وإيمان البدراوي، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وأسامة العايدي، مدير عام أول ورئيس القطاع التجاري ببنك قناة السويس والهيثم القبرصلي، مدير عام أول ورئيس قطاع ائتمان الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس.

وأوضح موسى أن حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، فخور بالتعاون مع شركة "سيتي ايدج العقارية"، لأنها من المطورين العقاريين ذوي الخبرة والرؤية المتميزة في السوق المصرية، وهو ما يتوافق مع رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل دوره في مجال التمويل العقاري وفقا لخطة البنك المركزي.