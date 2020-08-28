أخبار مصر | وزير التعليم العالي: نستهدف بناء شخصية الطالب رياضيًا وعلميًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي: نستهدف بناء شخصية الطالب رياضيًا وعلميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إن هناك توسع في الجامعات الحكومية بإنشا جامعة مطروح والأقصر والوادي الجديد والغردقة بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى التوسغ في عدد الكليات وإضافة برامج جديدة.



تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ما يقرب من 25 ألف طالب يسافرون سنويا للتعليم في الخارج، مما دفع الدولة لإنشاء الجامعات الأجنبية في مصر.



أضاف، خلال الفترة الحالية بدأنا نهتم بالتعليم والعلماء ومنحنا الجميع فرص الإبداع، لافتا أن الوزارة تستهدف وجود جامعة واحدة على الأقل فى كل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب.