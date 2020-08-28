أخبار مصر | أيمن حمزة: توجيه رئاسي بضرورة توفير الكهرباء بجودة عالية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن حمزة: توجيه رئاسي بضرورة توفير الكهرباء بجودة عالية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن القيادة السياسية تستهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، لأنه لا يوجد استثمار أو تنمية دون وجود طاقة لافتا أن تطوير الشبكة هو أمن قومي.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك تأمين للتغذية الكهربائية من ناحية الإنتاج والاحتياطي بلغ 25 % ونعمل على مشروعات الربط مع دول الجوار.

أضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الكهرباء بجودة عالية، وهذا الأمر يحتاج إلى تكلفة عالية تصل إلى عدة مليارات.

وفي سياق منفصل، إستمرارًا للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع البحر الأحمر والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (240 الف) مشترك ويضم حوالى 12 مركز وقرية تم خلال الفترة من يوليو2019 حتى يوليو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 110 متر موصلات جهد منخفض.

- 36943 كجم موصلات جهد متوسط.

- 15751 متر كابلات جهد منخفض.

- 43634 متر كابلات جهد متوسط.

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- 424 عامود جهد متوسط.

- 8 محولات قدرات مختلفة.

- 10 أكشاك كاملة بالمحول.

- 7 موزع حلقي .

- 5 صندوق توزيع جهد منخفض.

- 1 كبينة ولوحة توزيع.

- 3 سكينة ثلاثية.

- 1 خلية جهد متوسط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد حوالى 600 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 2،3 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية. وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق. وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.