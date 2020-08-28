أخبار مصر | عبدالغفار: نتلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير التعليم (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القيادة السياسية حريصة على دعم التعليم وتطويره بشكل غير مسبوق.

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الدولة تقدم جميع أنواع الدعم سواء كان ماديا أو سياسيا أو معنويا مما يدفعنا للتقدم نحو غدا أفضل.

أضاف وزير التعليم العالي: هناك توجه من القيادة السياسية بأهمية المشاريع القومية المتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة مثل الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة، والحكومية أيضا، لافتا إلى أن هذه الجامعات تستهدف استقطاب العلماء المصريين في الخارج.

Advertisements

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والممولة من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.

ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.

وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.

و‎للمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة نيوتن مشرفة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني، وللاطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات.