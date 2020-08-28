شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإخلاء 22 عقار بحي المحلة أول تمهيدا للإزالة الفورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإزالة أي عقارات آيلة للسقوط قامت رئاسة حي أول المحلة برئاسة الأستاذ ممدوح النجار رئيس الحي بإخلاء وغلق 22 عقار صادر لهم قرار إزالة للخطورة الداهمة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من إجمالي 31 عقار. كما تم وضع إعلان على هذه العقارات برقم القرار وجاري استكمال الإجراءات مع باقي العقارات في نطاق الحي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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