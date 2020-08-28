شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، مساء الخميس، على فتاتين شقيقتين مذبوحتين، داخل منزلهما، بقرية جزيرة مطيرة، بمركز قوص بقنا.
وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بآلة حادة، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص فتن نقلهما لمشىرحة قوص فيما تكثف وحدة مباحث مركز قوص من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.
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