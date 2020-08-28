شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديده ومحطات صرف صحى بقرى القناطر وطوخ وقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح المشروعات الجديده بقرى ومدن المحافظه في اطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظه والتى اكد المحافظ انها ستقتصر على الافتتاحات فقط دون اقامة أي احتفالات ترشيدا للنفقات ومنع التجمعات

جيث افتتح المحافظ اليوم الخميس 3 مدارس و4 محطات صرف صحي وتفقد 5 مشروعات بقطاعات الصحة والطرق ومياه الشرب بقرى ومدن قها وطوخ والقناطر الخيرية يرافقه اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية والدكتور محمد الفيومى وعادل عامر اعضاء مجلس النواب وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى

بدا المحافظ الجولة بتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزى والتى تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه كما قام بتفقد مستشفى القناطر للحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85% وشدد الهجان على سرعه الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد

وخلال الجولة افتتح «الهجان» توسعات مدرسة عمرو موسى الثانوية بالقناطر الخيرية بتكلفة 4 مليون جنيه ومدرسة ابو الغيط الابتدائية الجديدة بتكلفة 5 مليون جنيه ومدرسة الشهيد عبداللطيف خفاجى الثانويه

كما تفقدمحطة معالجة صرف صحى اجهور الصغري بطاقة 20 الف م3/يوم مرحلة اولى واجمالى طاقة المرحلة الحالية والمستقبلية 40 الف م3/يوم بتكلفة 185 مليون جنيه وتخدم المحطه قري «ترسا وقرقشنده واجهور الصغري وقرنفيل والبرادعه وسندبيس وعزبه سيد محمد» والمنتظر الانتهاء منها خلال العام الجاري وتفقد محطة معالجه الحديد والمنجنيز من المياه بشبرا شهاب بتكلفه انشائيه ٣٠ مليون جنيه

ثم توجه الهجان لمدينة قها حيث افتتح مدرسة الشهيد هشام بيومى الاعدادية بمدينة قها بتكلفة 5 مليون جنيه

وفى مدينة طوخ افتتح «الهجان» محطات الصرف الصحى بقرية الناصرية بتكلفة 26 مليون جنيه ومحطة صرف صحى قرية الحصة بتكلفة 22 مليون جنيه، كما تم افتتاح مشروع صرف صحى قرية السفاينة غرب بتكلفة 10 مليون جنيه، وافتتاح مشروع صرف صحى قرية الغزاوية بتكلفة 9 مليون جنيه.

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محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديده ومحطات صرف صحى

محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديده ومحطات صرف صحى

محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديده ومحطات صرف صحى

محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديده ومحطات صرف صحى

محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديده ومحطات صرف صحى

محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديده ومحطات صرف صحى

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