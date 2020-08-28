شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب واصف: 200 جنيه زيادة في أسعار الذهب منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن الإقبال على المعدن النفيس في مصر يحدث في عدد من فترات على مدار العام ويتبعه قيام عدد كبير من المواطنين للشراء.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الذهب بدأت في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيهًا للجرام الواحد، ثم ارتفعت حتى الآن إلى 853 جنيهًا بزيادة قدرها 200 جنيه منذ بداية العام بنسبة 43%.
وكشف إيهاب واصف، أن هناك علاقة وطيدة بين الذهب والفراعنة، وكان يستخدم للزينة، موضحا أن الذهب عبارة عن غطاء استثماريًا فهو ملاذ آمن للاستثمارات.
وأكد نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن عقيدة المصريين تتمثل في أن الذهب بمثابة الاستثمار الآمن.
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