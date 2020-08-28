شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأيام الثلاثة المقبلة: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والذروة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاعا تدريجيًا في درجات الحرارة يصل لذروته الأحد المقبل.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس خلال الثلاث أيام.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (77 – 30)، والسواحل الشمالية (88– 45)، وشمال الصعيد (35– 22)، وجنوب الصعيد (25– 14).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «31 – 21»، قنا «39- 26»، الأقصر «39– 27»، أسوان «40 – 26» .

أما بعد غدً السبت فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «78 – 26»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «35 – 18»، جنوب الصعيد «25 – 12» .

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أما الأحد فيسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «38 – 25»، الوجه البحرى «38 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 28»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 28» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «82 – 28»، الوجه البحرى «85 – 30»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «35 – 22»، جنوب الصعيد «25 – 14» .