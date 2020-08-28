عاجل “مفاجأة” صرف العلاوات الخمس لعدد 60 ألف من المستحقين أول سبتمبر

مفاجأة غير متوقعة بشأن العلاوات الخمس، فقد أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، على أنه تم بحث شكوي الجهات والمؤسسات المتظلمة من عدم صرف العلاوات الخمس للمستفيدين التابعين لها، وبالفعل تم قبول طلباتهم وأحقيتهم في صرف العلاوات الخمس، وبلغ عدد المستفيدين الجدد من صرف العلاوات الخمس نحو 60 ألف مستفيد، على أن يبدأ الصرف لأولي الدفعات في سبتمبر 2020.

وضم القرار عدد من المؤسسات الصحفية، مثل الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وروز أليوسف وشركة التوزيع المتحدة، كما ضم القرار المستفيدين الذين سقطوا من الإدراج من صرف الدفعة الأولي، كما ثبت أحقية عدد من الشركات بالقطاع الخاص التي كان تصرف العلاوة وتدرج ضمن مفردات المرتب تحت اسم العلاوة الخاصة، وتقوم المنشأة بسداد الاشتراكات التأمينية بصورة منتظمة.

رابط خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس

وجديراً بالذكر أنه قد قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار “أحمد الفقي” نائب رئيس مجلس الدولة بجلسة 21/2/2019، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 31/3/2018، الذي قضي بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، ورفض جميع الطعون المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبذلك أصبح الحكم نهائياً لا يجوز الطعن عليه وواجب النفاذ، وتقوم الوزارة بتأجيل تنفيذ الحكم برفعها إشكالاً على تنفيذ الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم في الخمس علاوات.

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طريقة حساب العلاوات على المعاش

تعرف على المستفيدين من الحكم

تاريخ الخروج علي المعاش ما يحصل عليه من علاوات بالحكم سنة 2006 يحصل على علاوة واحدة سنة 2007 يحصل على علاوتين سنة 2008 يحصل على ثلاث علاوات سنة 2009 يحصل على أربع علاوات من يوليو 2010 وما يليها يحصل على خمس علاوات