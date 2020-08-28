شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تنفى صحة النتائج المتداولة لانتخابات النقابة وتؤكد إعلانها السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، إن النتائج المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والخاصة بفوز بعض المُرشحين على المقاعد التى تم الاقتراع عليها، أمس الأربعاء 26 أغسطس 2020، مازالت غير مؤكدة، وذلك لاستمرار عمليات جمع الأصوات، بعد وصول نتائج المحافظات.

وأكد البدرى، فى بيان، على أن رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، هو الوحيد المعنى بإعلان نتائج الانتخابات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم السبت المقبل، فى مؤتمر صحفى.

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وكان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، قال إنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، خلال الـ48 ساعة المُقبلين، وذلك بعد وصول كافة مستندات التصويت من النقابات الفرعية ومطابقاتها بالصور التى تم إرسالها للجنة العامة للانتخابات، للتأكد من صحة حصر الأصوات، مشيرا إلى وصول أوراق كافة المحافظات عدا شمال سيناء، موضحا أن عدد المصوتين بها 8 أطباء بيطريين.