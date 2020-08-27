شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تحذر المصلين قبل عودة صلاة الجمعة: «لا تكن سببا في غلق بيوت الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، المصليين في كل المحافظات الالتزام بالإجراءات الوقائية مع عودة صلاة الجمعة بداية من غدا.

وقال حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إن من يتجاوز من المصلين في تأدية صلاة الجمعة، سيكون سببا في غلق المسجد وإحالة المسؤول عن المسجد للتحقيق، متابعا قائلا: «ساعدونا لأن تكونوا سببا في فتح كل المساجد بالجمهورية».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الأسبوع الماضى شهد حملة تعقيم وتطهير لكل المساجد بالمحافظات، للاستعداد لعودة صلاة الجمعة، كما تم وضع علامات تباعد داخل المساجد، وتطلب من المصلين الالتزام بالتعليمات بالوقوف على العلامات وارتداء الكمامات والوضوء داخل منازلهم واصطحاب المصلى الشخصى قبل الذهاب إلى المساجد، مشددا بقوله: «مستمرين في غلق دورات المياه وزيارة الأضرحة ودور المناسبات ونؤكد لجميع المصليين كن سببا في فتح المسجد ولا تكن سببا في غلق بيوت الله عزل وجل».

وعن الزوايا قال عبدالله حسن: «الزوايا ما زالت مغلقة وفى حالة حدوث المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين».