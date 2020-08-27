شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 29/8/2020 شعبتي العلوم والرياضيات الامتحان في مادة الكيمياء، وطلبة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى بلغ 110900 طالب وطالبة، موزعين علي 351 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازي علي تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد علي أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

وشدد حجازي علي حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.

وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة وذلك من خلال التسجيل على منصة thanaweya.net .

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية ،بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.