شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس شعبة الذهب يقدم نصائح لمقتني الذهب بالوقت المناسب للشراء والبيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، نصائح لمقتني الذهب لأنه الملاذ الآمن للاستثمار.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا ينصح بشراء سبائك الذهب، لكنه ينصح بشراء المشغولات الذهبية، كونهما تضم القيمة والزينة والخزينة.

ونصح إيهاب واصف، المواطنين بشراء الذهب في الوقت الراهن، موضحا أن من يمتلك أموالًًا زائدة عن الحاجة أن يتشري الذهب، موضحا أن الذهب حاليًا 852 جنيهًا، موضحا أنه حال انخفاض الذهب سوف يعاود الارتفاع.

وتوقع نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية حدوث ارتفاعات كبيرة للمعدن النفيس في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود موجة ثانية من كورونا، كما أن الحروب التجارية بين أمريكا والصين، من ضمن عوامل ارتفاع الذهب.

ونصح إيهاب واصف، المواطنين بعدم بيع الذهب الذي بحوزتهم في الوقت الحالي، لأنه الملاذ الآمن للاستثمار، كما أن هناك احتمالية مرتفعة لاستمرار ارتفاع الذهب حتى وإن حدث الهبوط بالأسعار ستكون نتيجة عمليات جني أرباح وسوف يعود مرة أخرة للارتفاع.

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