شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصري تطلق مبادرة «حماية» لتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد مبادرة تحت عنوان «حماية»، بهدف توفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة والفئات الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، على أن تشمل المبادرة كافة الراغبين في توفير الحماية لأبنائهم وأسرهم خاصة المرأة البورسعيدية.

و قدمت النائبة 4 ماكينات حديثة لتعليم الخياطة لجمعية الصم والبكم بالمحافظة، ليتم استخدامها في المركز التعليمي لتعليم أعضاء الجمعية مراحل إنتاج وصناعة الملابس وتأهيلهم للعمل في منازلهم أو في أحد المصانع المتخصصة لتوفير دخل مناسب لهم ولأسرهم.

اكدت «نائبة بورسعيد» أن المبادرة تأتي في إطار دعم ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن هناك بروتوكول تعاون سيتم مع عدد من مصانع المنطقة الاستثمارية لتوفير فرص عمل للحاصلين على الدورة التدريبية وكذلك مع عدد من البنوك المصرية لتوفير ماكينات لمن يجتاز الدورة التدريبية ليتمكن من العمل وتحقيق أرباح يستطيع من خلالها حماية أسرته وتوفير كسب حلال.

وأشارت«سعاد المصري» إلى ان المبادرة تستهدف الأسر البورسعيدية، مؤكدة أن دراسة جدوي المشروع تؤكد أن المواطن أو المواطنة بعد انتهاء الدورة التدريبية يستطيع أن يتكسب من المشروع ما يكفي احتياجات أسرته.

وأعلنت النائبة خلال فاعليات التدشين عن دعمها الكامل لأصحاب الهمم وحرصها على أن تشمل المبادرة الكثير من الاسر البورسعيدية وذلك من خلال التعاون لتدشين أكثر من مركز للتدريب ومساعدة من يجتاز الدورة على الحصول على الماكينة وذلك بالتعاون والتنسيق مع امانات حزب مستقبل وطن المختلفة

وأكدت «سعاد المصري» على ثقتها في نجاح المشروع وايمانها الكامل في أنه سيكون مصدراً لتوفير فرص العمل لآلاف الأسر البورسعيدية وسيحقق نتائج غير مسبوقة في حماية الأسر البورسعيدية المستحقة .

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