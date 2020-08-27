شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الشعبة: مبيعات الذهب انخفضت 70% بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن الربع الثاني من العام الجاري، شهد انخفاضًا في مبيعات الذهب بنسبة 70%.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الإنتاج في مصر بلغ طنًا و 700 كجم مقابل 5.5 طن في 2019.

وأضاف إيهاب واصف أن جائحة كورونا أثرت على دول المنطقة ومصر، في عمليات شراء الذهب في الدول الأكثر استهلاكًا، وانخفضت المبيعات في الإمارات 86% في الربع الثاني، وفي مصر 70%، وفي السعودية 80% والكويت 34%.

وكشف إيهاب واصف أن فترة الحظر كان يتم فتح محلات الصاغة لمدة 5 ساعات فقط في اليوم، وكانت نسبة التأثير في تلك الفترة 31%، موضحا أن السياحة تشغل 5% من استهلاك مصر من المشغولات الذهبية، ما أثر على حجم الاستهلاك في سوق الذهب.