شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يكرم مهندسين وفنيين ومسؤولي أمن أداروا بكفاءة معالجة حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، البوم، بتكريم مجموعة من المهندسين والفنيين ومسئولي الأمن بأنفاق «تحيا مصر» بالإسماعيلية، بحضور يحيى المحجوب مدير إدارة الرئاسة، والمهندس أحمد حجازي مدير إدارة الأنفاق والكباري، واللواء سماح قنديل مستشار رئيس الهيئة للأمن، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

يأتي التكريم تقديراً لحسن إدارة مجموعة العمل بنفقي الإسماعيلية لحادث تصادم عدد من السيارات داخل النفق منتصف الشهر الجاري.

في كلمته، أشاد الفريق أسامة ربيع بجهود العاملين بأنفاق تحيا مصر وحسن إدارة مجموعة العمل لحادث تصادم عدد من السيارات داخل النفق منتصف الشهر الجاري.

وأضاف الفريق ربيع أن الأنفاق تعد شرياناً رئيسياً لتنمية سيناء وربطها بالوطن، وأن كفاءة إدارتها من قبل القائمين عليها يمثل بُعداً استراتيجياً مهماً للأمن القومي للبلاد لاسيما مع تشغيل الأنفاق على مدار اليوم لمدة 24 ساعة.