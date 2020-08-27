شكرا لقرائتكم خبر عن محول كهرباء يعوق مشروع صرف صحي بقرية في كفر شكر.. والشركه تطالب بنقله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الشركة المنفذه لمشروع الصرف الصحى بقرية كفر منصور التابعه لمركز ومدينه كفر شكر بحل مشكلة محول كهرباء مقام في مدخل المحطه الرئيسيه للصرف بالقرية وطالبوا بمخاطبة شركة الكهرباء بنقله من مكانه

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة ايمان ريان نائبة محافظ القليوبية بعض المشروعات المتعثرة في قرى كفر شكر حيث تفقدت «ريان» مشروعات الصرف الصحى والابنية التعليمية والغاز ومياة الشرب بحضور اللواء هشام رفعت رئيس المدينة

بدأت الجولة بتفقد مشروع صرف صحي قرية كفرعامر رضوان وكفر منصور التابع للوحدة المحلية بأسنيت حيث تم الانتهاء من توريد الطلمبات وخط الطرد وأيضا الشبكات على مساحه 400 متر بتكلفة أجمالية 35.6 مليون جنية بالاضافة ان مشروع محطة كفر منصور على مساحة 900 متر كما طالبت الشركة من نائبة المحافظ ضرورة حل مشكلة محول الكهرباء المقام في مدخل المحطة

وتفقدت «ريان» مشروع صرف صحى قرية عزب غنيم «الأعمال الاضافية لعزبة الشيخة فاطمة» على مساحه 400 متر حيث تم توريد الاوناش وتم الانتهاء منها وجارى تشطيب الاعمال وتوريد المولدات وتقدر تكلفه المحطة ب 16 مليون جنية

كما تفقدت نائبة المحافظ محطة معالجة الصرف الصحى ببرقطا على مساحة 4 أفدنة والمحطة مقسمة لمرحلتين بتكلفة 100 مليون جنية كما قامت ريان بتفقد أعمال توصيل الغاز لكفر الولجا والبقاشين والبرالشرقى الجارى توصيلة وسيتم الانتهاء منه خلال شهر بامتداد الخطوط ووجهت «ريان» الشكر لمسؤل شركة الغاز على سرعه انهاء الاعمال .

وأختتمت ريان جولتها بتفقد أعمال مشروع محطة مياة كفر شكر المقامة على مساحة 5 أفدنة بطاقة تصميمة 45ألف م3/يوم بتكلفة 220 مليون جنية وتخدم المحطه 225ألف نسمة ومقرر الانتهاء منها في 30/6/2021 وحتى الان تم الانتهاء من الاعمال بنسبة 35%.

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مشروع الصرف الصحى فى كفر شكر

مشروع الصرف الصحى فى كفر شكر

مشروع الصرف الصحى فى كفر شكر

مشروع الصرف الصحى فى كفر شكر