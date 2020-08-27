شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 4 حالات غرق بشواطئ مطروح في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 4 اشخاص مصرعهم غرقا اليوم على شواطىء مطروح برغم تحذيرات رئيس الوزراء وقرارات بعدم السماح بارتياد الشواطىء العامة والخاصة نظرا لنفسى لجائحة كورونا المستجد وحفاظا على الأرواح.

ورغم تشديدات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بعدم السماح المصطافين بارتياد الشواطئ العامة تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء، مازالت حالات الغرق تتزايد على الشواطىء العامة والخاصة.

ولقي يحيي على محمد محمد. 40 سنه من سيوه مصرعه غرقا كما توفى احمد محمد عطيه.39.اسكندريه غريقا ايضا وتم نقل حالة غرق بشاطىء عجيبة للطفلة مروة مفتاح معفن 13 سنة من قرية القصر وتم نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام وهي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

من جهة، أخرى وصل مستشفى الضبعة المركزي جثة هامدة بإسم محمد عيد محمود ٢٥سنة من العمرانية الجيزة إدعاء غرق بشاطىء بجوار قريه لافيستا بالساحل الشمالي والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى الضبعة.