شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة والمصلي شرط لحضور خطبة الجمعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استخدم مسؤولي الأوقاف بالمراكز والقرى في المنيا ، مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بضرورة اصطحاب المصلي ، والكمامات أثناء حضور صلاة وخطبة الجمعة . محذرين المخالفين بعدم دخول المساجد. وخصصت المساجد فرق لتنظيم دخول وجلوس المصليين والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارتي الصحة والأوقاف. فيما قال الشيخ سلامة عبد الرازق ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، المرحلة الأولي من استأنف الصلاة بالمساجد تضم ألفين مسجد ، وهي المساجد الأكثر كثافة وتردد من المصليين بالمدن والقرى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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