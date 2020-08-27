شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بالإسكندرية يعقد اجتماعا تحضيريا لانطلاق حملة «لأني رجل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية اجتماعا تحضيريا بمقر الفرع الخميس لبحث الاستعدادات اللازمة لانطلاق حملة «لأني رجل» وهو مشروع المساواه بين الجنسين المرحلة الثانيه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه وذلك خلال الفترة من ٢٩ وحتي ٣١ أغسطس الجارى.

وشارك في الاجتماع 9 من الشباب المتطوع وحضور منسقي الحمله من الفرع .

وخلال الإجتماع قدمت مقررة الفرع نبذه مختصرة عن حملة لآني رجل ورسائلها والحملات التي قام بها الفرع خلال أعوام 2017 و2018 و2019 وحمله دوري كرة القدم الخماسية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشباب والرياضه خلال شهر فبراير 2020.

و أكدت ماجدة على أهميه العمل التطوعي وضرورة دمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان في المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة، مشيرة إلى رسائل الحمله والتي تتمثل في 10 موضوعات تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسه الرياضه ومعاملة الزميلات في العمل بإحترام والمشاركه في الأعمال المنزليه والمساعدة في رعايه الأطفال .

وقام الشاب المشاركون من خلال منصه زووم بطرح ما تلقاه من معلومات على رسائل الحمله واهدافها ومهارات التواصل مع الآخرين وسبل نشر الرسائل لجذب المستهدفين من الشباب والرجال والسيدات بمختلف الأعمار ثم فتحت مقررة الفرع حوار مفتوح مع الشباب للمناقشات والاستفسارات فيما يتعلق بالإحراءات التنفيذيه في الحمله .

و في الختام عرضت مقررة الفرع خطه عمل الحمله والتي تستمر على مدار ثلاثه أيام وتشمل لقاءات فرديه وفاعليات لنشر الرسائل بأماكن التجمعات العامه مؤكدة على اهميه اخذ كافه الإجراءات الإحترازيه والوقائيه لمنع التعرض للعدوى من فيروس كوفيد 19 اثناء الزيارات وتم توزيع كمامات على الشباب لإستخدامها اثناء فاعليات الحمله.

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